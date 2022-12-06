Zafer Işık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zafer Işık'ın hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zafer Işık geliyor. Peki, Zafer Işık kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi partiden milletvekili? Zafer Işık'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...
Gündemde yer alan isimlerin başında Zafer Işık gelmektedir. Peki, Zafer Işık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zafer Işık'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
ZAFER IŞIK KİMDİR?
Zafer Işık (d. 30 Ağustos 1972, Bursa), iş insanı, siyasetçi ve 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili'dir.
- Zafer Işık doğum tarihi : 30 Ağustos 1972
- Zafer Işık kaç yaşında : 50 yaşında
- Zafer Işık nereli : Bursa
- Zafer Işık mesleği ne : Milletvekili
Zafer Işık ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. Ardından Eskişehir'de Makine lisansını tamamladı. Zafer Işık evli ve 2 çocuk babasıdır.
2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili olarak seçilmiştir.