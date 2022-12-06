Zafer Işık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zafer Işık'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zafer Işık geliyor. Peki, Zafer Işık kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi partiden milletvekili? Zafer Işık'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...