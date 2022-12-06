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Zafer Işık hangi partili? Zafer Işık hangi partiden Milletvekili? Zafer Işık kaçıncı dönem Milletvekili'dir?

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Zafer Işık hangi partili? Zafer Işık hangi partiden Milletvekili? Zafer Işık kaçıncı dönem Milletvekili'dir?

Genel Kurul'da milletvekilleri arasında çıkan tartışma sonrası vatandaşlar hangi milletvekili hangi partiden merak ediyor. Merak edilen isimler arasında Zafer Işık geliyor. Peki, Zafer Işık hangi partili? Zafer Işık hangi partiden Milletvekili? Zafer Işık kaçıncı dönem Milletvekili'dir? İşte detaylar...

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Zafer Işık hangi partiden Milletvekili? Zafer Işık kaçıncı dönem Milletvekili'dir? Zafer Işık hangi partiden? Zafer Işık kimdir? Zafer Işık kaç yaşında?

ZAFER IŞIK HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ?

2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bursa Milletvekili olarak seçilmiştir.

ZAFER IŞIK KİMDİR?

Zafer Işık (d. 30 Ağustos 1972, Bursa), iş insanı, siyasetçi ve 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili'dir.

Zafer Işık ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. Ardından Eskişehir'de Makine lisansını tamamladı. Zafer Işık evli ve 2 çocuk babasıdır.

2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili olarak seçilmiştir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Zafer Işık Gündem Politika Haberler

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