Zafer Işık hangi partili? Zafer Işık hangi partiden Milletvekili? Zafer Işık kaçıncı dönem Milletvekili'dir?

Genel Kurul'da milletvekilleri arasında çıkan tartışma sonrası vatandaşlar hangi milletvekili hangi partiden merak ediyor. Merak edilen isimler arasında Zafer Işık geliyor. Peki, Zafer Işık hangi partili? Zafer Işık hangi partiden Milletvekili? Zafer Işık kaçıncı dönem Milletvekili'dir? İşte detaylar...