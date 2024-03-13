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Zafer Göksel kimdir? CHP Balıkesir Bigadiç Belediye Başkan Adayı Zafer Göksel kaç yaşında, nereli?

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Zafer Göksel kimdir? CHP Balıkesir Bigadiç Belediye Başkan Adayı Zafer Göksel kaç yaşında, nereli? Zafer Göksel, CHP'nin Balıkesir Bigadiç Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmektedir. Göksel'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak ediliyor. Zafer Göksel hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberin devamını okuyabilirsiniz.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Bigadiç Belediye Başkan adayı ise Zafer Göksel. Zafer Göksel kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ZAFER GÖKSEL KİMDİR?

Zafer Göksel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir Bigadiç adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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