Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ilk bölümünden beri kadrosunda yer alan Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrıldığına dair çıkan haberlerin ardından Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Zafer Ergin Arka Sokaklar'da neden yok? soruları aratıldı.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Peki, Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Zafer Ergin Arka Sokaklar'da neden yok?

ZAFER ERGİN ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILDI MI?

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ilk bölümünden beri kadrosunda yer alan Zafer Ergin, veda etti. 17 yıldır rol aldığı dizide Rıza Baba rolünü oynayan Ergin, sözleşmesini feshederek yeni projelere yönelme kararı aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 45 gün olarak planlanan aranın uzatılması üzerine açıklama yapan Yapım şirketi Erler Film, bu nedenle ekipten iş bulanların ayrılabileceğini açıklamış, dizi tekrar çekilirse de yeni oyuncularla yola devam edileceğini belirtmişti. Son gelen haberlere göre dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda etti.

"Kuş Uçuşu" dizisinde de konuk oyuncu olan usta aktör, 17 yıl rol aldığı Arka Sokaklar diziyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı.