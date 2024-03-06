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Zafer Burak Hasar kimdir? Memleket Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Zafer Burak Hasar kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Zafer Burak Hasar kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Ankara Belediye Başkan Adayı Zafer Burak Hasar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Hasar'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Belediye Başkan adayı ise Zafer Burak Hasar oldu. Zafer Burak Hasar kimdir? Zafer Burak Hasar nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ZAFER BURAK HASARKİMDİR?

Zafer Burak Hasar 1975 yılında doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamlamış, 1993 yılında İçel Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. ''Lisans'' eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde, ''Doktora ve Uzmanlık'' eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2000 yılından beri, kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde; Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaktadır. 2012 - 2016 yılları arasında 2 dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. ''Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi'' üzerine bilimsel sunumlar yapmakta, sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti ve yurtiçi mesleki eğitimler vermektedir. Halen özel bir üniversitede ''Sağlıkta İnovasyon ve Simulasyon İle Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi'' Danışma Kurulu Üyesidir. Basketbol, Yelken Sporları, Bilim Ve Felsefe amatör ilgi alanına girmekte; iyi derecede İngilizce, orta derece Almanca bilmektedir. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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