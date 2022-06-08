Zafer Arapkirli kimdir? Zafer Arapkirli nereli, kaç yaşında? Zafer Arapkirli hayatı ve biyografisi - Haberler

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Zafer Arapkirli kimdir? Zafer Arapkirli nereli, kaç yaşında? Zafer Arapkirli hayatı ve biyografisi

Haberler.com - Gündem
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Zafer Arapkirli kimdir? Zafer Arapkirli nereli, kaç yaşında? Zafer Arapkirli hayatı ve biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Zafer Arapkirli izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zafer Arapkirli kimdir? Zafer Arapkirli kaç yaşında, nereli? Zafer Arapkirli hayatı ve biyografisi

Zafer Arapkirli kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Zafer Arapkirli hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Zafer Arapkirli hakkında detaylar...

ZAFER ARAPKİRLİ KİMDİR?

1957 yılında İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Darüşşafaka ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Zafer Arapkirli , 39 yıllık gazeteci. Mesleğe Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı.

Zafer Arapkirli kimdir? Zafer Arapkirli kaç yaşında, nereli? Zafer Arapkirli hayatı ve biyografisiZafer Arapkirli

1990 yılında gittiği İngiltere'de BBC Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü'nde 6 yıl çalıştıktan sonra yaklaşık 20 yıl boyunca Londra'dan; Cumhuriyet, Milliyet, Kanal D, Milliyet, Radikal, NTV, NTVMSNBC, CNBC-e, Dünya gibi gazete, TV, radyo ve internet portallarının muhabir ve/veya köşe yazarı olarak görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra NTV, NTV Radyo, Habertürk TV, ATV, A Haber TV gibi yayın organlarında editör, haber spikeri ve anchorman, Gazeteport ve Yeni Yüzyıl Gazetelerinde köşe yazarı olarak çalıştı. Halen CEM TV'de bir haftalık siyasi program yapıyor. Hafta içi her sabah RS FM'de SEYR-Ü SABAH programını hazırlayıp sunuyor.

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Yorumlar (5)

Müzeyyen Sarıtaş:

Çok iyi bir sunucu. Kutluyorum.

Cevap Yaz 8 12 Yayından Kaldır
Aysel:

Harika bir haber sunuyor,sabah ve akşam hiç kaçırmamaya dikkat ediyorum,çok begeniyorum

Cevap Yaz 10 13 Yayından Kaldır
Müzeyyen Ülkemen:

Müthiş haberci ,ondan haber dinlemek çok etkili

Cevap Yaz 10 12 Yayından Kaldır
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