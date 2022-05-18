Zafer Algöz kim? Zafer Algöz ne dedi? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zafer Alagöz merak konusu oldu. İşte Zafer Algöz hakkında merak edilen Zafer Algöz kimdir, Zafer Algöz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Ağustos 1961 (60 yaşında) Kars Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı. 1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır. Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir. Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır. ZAFER ALAGÖZ NE DEDİ? Zafer Alagöz , Twitter kullanıcısının dizisiyle ilgili "İçinde bir tık 'Gibi' esintisi hissettim gibi" yorumuna "'Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını verdi.

Alagöz, bu yorumunun 'yapıcı' olmadığını düşünen bir takipçisine de "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" dedi.

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