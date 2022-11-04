Z kuşağı hangi partiye oy verecek merak ediliyor. Türkiye, 2023 seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de art arda anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor. Son anket ALF Araştırma tarafından sandıktaki tercihleri merak konusu olan Z kuşağı arasında yapıldı. İşte, Z Kuşağı seçim anketi! Z kuşağı hangi partiye oy veriyor?

Z kuşağı seçim anketi! Z kuşağı hangi partiye oy veriyor merak ediliyor. Türkiye, 2023 seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de art arda anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor. Son anket ALF Araştırma tarafından sandıktaki tercihleri merak konusu olan Z kuşağı arasında yapıldı. İşte, Z Kuşağı seçim anketi! Z kuşağı hangi partiye oy veriyor? İşte detaylar...

Z KUŞAĞI SEÇİM ANKETİ

2023 seçimlerinde sandıktaki tercihleri en çok merak edilen kitle olan Z kuşağı arasında yapılan anket sonuçları şu şekilde:

CHP: %30.3

İYİ Parti: %15.1

AK Parti: %11.9

Zafer Partisi: %9.1

HDP: %8.7

MHP: %5.1

Türkiye Değişim Partisi: %4.4

DEVA Partisi: %4.2

Gelecek Partisi: %3.9

Yeniden Refah Partisi: %2.9

Memleket Partisi: %1.8

Diğer: %2.6

Anket sonuçlarına göre yüzde 30.3 oy oranıyla CHP birinci çıktı. CHP'yi yüzde 15.1 ile İYİ Parti, 11.9 ile AK Parti takip ederken en dikkat çeken çıkış ise Zafer Partisi'nden geldi. Özdağ'ın partisi yüzde yüzde 9.1 oy aldı.

Zafer Partisi'nin ardından gelen HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 5.1, Türkiye Değişim Partisi yüzde 4.4, DEVA Partisi yüzde 4.2, Gelecek Partisi yüzde 3.9, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.9, Memleket Partisi ise 1.8 oy oranına sahip oldu. Öte yandan geri kalan diğer partilerin oy oranı ise yüzde 2.6 olarak belirlendi.