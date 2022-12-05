Z kuşağı nedir, hangi yılları kapsıyor? En zeki kuşak hangi kuşak?

Z kuşağı son dönemlerde sıkça gündeme gelen konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasında Z kuşağından bahsetmesi üzerine Z kuşağı kimlerdir sorusu tekrar gündeme geldi. Peki Z kuşağı nedir, hangi yılları kapsar? Z kuşağının özelikleri nedir? Kaç tane kuşak var? En zeki kuşak hangisi? Z kuşağı ne olmak istiyor? İşte konuya dair tüm merak edilenler

Z kuşağı gün geçtikçe gündemdeki yerini artırıyor. Z kuşağı özellikleri ile bu nesilde doğan çocukları hakkında fikir almak isteyen ebeveynler, hatta iş verenler, hangi yaş aralığını kapsadığını merak ediyor. Peki, Z kuşağı nedir? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor? Z kuşağının özelikleri nedir? Kaç tane kuşak var? En zeki kuşak hangisi? Z Kuşağı ne olmak istiyor? Detaylar haberimizde...

Z KUŞAĞI NEDİR?

Z kuşağı 2000 yılı ve sonrasında doğan nesil için kullanılan bir terimdir. Milenyum çağı çocukları olan Z kuşağı teknoloji kuşağı olarak da anılmaktadır. Adeta teknolojini içiren doğan z kuşağı üyeleri bebeklikten itibaren teknoloji ile büyümüştür.

Z KUŞAĞI HANGİ YILLARI KAPSIYOR?

Psikolog Jean Twenge, Z Kuşağını 1995 ve 2012 yılları arasında doğanları "iGeneration" olarak tanımladı. Avustralya'nın McCrindle Araştırma Merkezi, Z Kuşağı'nı, doğum oranlarında kaydedilen bir artışla başlayan ve maksimum 15 yıllık bir kuşak tanımına uyan 1995 ve 2009 yılları arasında doğanlar olarak tanımlıyor.

Z KUŞAĞININ ÖZELİKLERİ NEDİR?

'Milenyum çağı çocukları' olarak da adlandırılan Z kuşağı; hızlı ve analitik düşünme yetisine sahiptir. Ancak, bu yetilerini kullanma becerileri bireycidir, ekip çalışmasına yanaşmazlar. Özgüvenleri yüksektir, ebeveynlerinin kendilerine farklı baktığı düşüncesi de bu özgüveni yükseltir.

Ayrıca özgürlüklerine ve bağımsız olmaya oldukça düşkündürler. Kendilerinin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Toplumsallaşmadan çok bireyciliğe önem verir. Kuralların onlar için bağlayıcılığı yoktur. Çoğu, ailelerinin veya akrabalarının izinden gitmek yerine kendi yollarını çizmek ister. Geçimlerini sağlamak için yaptıkları işler onlar için sadece gün içerisindeki sıkılma zamanıdır. Çaba harcamak, özveri sergilemek Z kuşağına göre değildir. Teknoloji sayesinde bilgiye çok çabuk ulaşabildikleri için hızlı yaşamaya alışmışlardır. Bu nedenle çok çabuk sıkılıp vazgeçebilirler.

KAÇ TANE KUŞAK VAR?

Bilim insanları farklı görüşlere sahip olsa da genel olarak her 15 yıl bir kuşak dönemi olarak tanımlanıyor. Buna göre şu anda hayatta olan altı kuşak var. Alfa kuşağını ise 2025 yılından itibaren Beta kuşağı, ardından da Gama ve Delta kuşakları takip edecek.

EN ZEKİ KUŞAK HANGİSİ?

Araştırmalara göre daha önceki kuşaklara göre Z kuşağının IQ'su daha yüksek… Dünya genelinde genç kuşaklar X, Y, Z kuşakları olarak adlandırılıyor. 1961-1979 doğumlular için X, 1980-1999 için Y ve sonrası doğumlular için Z kuşağı tanımlaması yapılıyor.

Z KUŞAĞI NE OLMAK İSTİYOR?

Kendi hayallerini gerçekleştirmek için çalışmak istiyorlar. Kurumsal hayata devam ederken diğer alanlarda da gelişebilmek, sürekli gelişmek ve öğrenmeye devam etmek istiyorlar. Küçük yaşta liderlik ve üst pozisyonları deneyimlemek de Z kuşağı gençlerinin hedefleri arasında.