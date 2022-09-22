Son zamanlarda sosyal medya veya günlük hayatımızda birçok farklı yerde duymakta olduğumuz Z kuşağı kelimesi bilmeyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Farklı yerlerde farklı konularda yer alan Z kuşağı teriminin anlamı nedir? Z kuşağı hangi yıllar? Y kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı hangi yılları kapsamaktadır? Z kuşağı nedir?

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Z KUŞAĞI HANGİ YILLAR?

Z Kuşağı (ya da kısaca Gen Z), Milenyumlar'dan sonra ve Alfa Kuşağı'ndan önce gelen demografik kohorttur. Halk arasında "zoomer" olarak bilinir. Araştırmacılar ve popüler medya, 1990'ların ortalarını ve sonlarını doğum yıllarının başlangıcı ve 2010'ların başlarını da doğum yıllarının sonu olarak almaktadır. Z Kuşağı'nın çoğu üyesi X Kuşağı'nın çocuklarıdır.

Y KUŞAĞI HANGİ YILLAR?

Y kuşağı veya Y jenerasyonu, 1981 ve 1994 seneleri arasında doğan insanları kapsayan temel bir demografik sınıflandırmadır. ayrıca Milenyumlar olarak bilinir, temel bir demografik sınıflandırmadır. X kuşağından sonra ve Z kuşağından önce gelir. Araştırmacılar ve popüler medya, 1980'lerin başlarını (1981–82) ve 1990'ların sonlarını (1997–98) Y kuşağının üyelerinin doğum aralığı olarak kabul eder. Bu kuşak genellikle internet, mobil cihazlar ve sosyal medya'nın yaygınlaşma dönemine denk geldikleri için ve bu olaylara aşinalığıyla bilinir. Bu yüzden bazen dijital yerliler olarak da adlandırılırlar. 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz'i ve COVID-19 pandemisi'nin bu kuşak üzerinde büyük bir etkisi oldu ve gençler arasında tarihsel olarak yüksek oranda işsizliğe sebep oldu. Dünya'nın çoğu bölgesinde bu kuşak, politikada ve ekonomide artış gösteren liberal politikalar eşliğinde büyümüştür.