Şarkıcı Aybike Çelik, eski sevgilisi Can Tunaboylu'nun kendisini darbettiğini iddia ederek moraran gözünü ve kırılan kolunun fotoğrafını yayınladı. Gündemi sarsan haberin ardından Yüzyüzeyken Konuşuruz konserleri iptal olacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında popüler müzik grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri iptal edilecek mi sorgulatılıyor. Peki, Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri iptal mi? Menderes Belediyesi Yüzyüzeyken Konuşuruz iptal edildi mi? Detaylar haberimizde...

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ KONSERİ İPTAL Mİ?

Menderes Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri, iptal edildi. Grup yerine Ece Seçkin sahne alacak. 28 Ekim günü gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Yüzyüzeyken Konuşuruz Grubu yerine ilk olarak Ersin şov sahne alacak ardından Ece Seçkin, Mendereslilerle buluşacak. İptal kararın ardından ilçeye asılan konser afişleri de söküldü.

MENDERES BELEDİYESİ YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLİ?

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim tarihinde, belediyemiz organizasyonunda sahne alacağı öncesinde kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak basına yansıyan haberlerde, müzik grubunun gitaristinin bir kadına şiddet uyguladığı iddiası gündeme gelmiş, işbu şiddet olayının yargıya intikal ettiği, tarafların bu yönde karşılıklı beyanlarda bulunduğu bilgisi paylaşılmıştır. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olarak İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 Sayılı Kanun'un yanında olduğumuzu; bu yöndeki mevzuatı desteklediğimizi her aşamada dile getirmiştik. Bilindiği üzere 6284 Sayılı Kanun potansiyel şiddetin önlenmesi, bu yönde önleyici tedbirlerin alınması adına mağdurun beyanını esas almaktadır. Bu beyan kesinlikle hükme etki etmemekte, yalnızca koruma mekanizmalarını devreye sokmaktadır. Kadın ve çocuklar gibi dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanmasının, şiddetle etkili ve bütüncül bir mücadelenin zorunlu unsuru olduğunun bilincindeyiz.

Anlatılan sebepler ile kadına yönelik şiddet iddiasının varlığı söz konusu iken bu duruma duyarsız kalmamız mümkün değildir. Toplumda şiddete yönelik farkındalığın ve anlayışın artırılması adına bunu görev bildiğimizi bildiriyor; 28 Ekim 2023 tarihinde saat 21.00'de gerçekleşmesi planlanan Yüzyüzeyken Konuşuruz konserinin iptal edildiğini, yerine Ersin Şov ile sanatçı Ece Seçkin konserinin gerçekleşeceğini kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Aybike Çelik, eski sevgilisi Can Tunaboylu'nun kendisini darbettiğini iddia ederek moraran gözünü ve kırılan kolunun fotoğrafını yayınladı. 3 Ağustos Perşembe gecesi erkek arkadaşı Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini söyleyen Çelik, "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi" derken, darp raporu almaması için hastaneye götürülmediğini söyledi.