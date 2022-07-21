Yüzyüzeyken Konuşuruz konser takvimi 2022: Yüzyüzeyken Konuşuruz ne zaman ve nerede?
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Ünlü sanatçıların konser takvimleri hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Yüzyüzeyken Konuşuruz konser takvimi ile Yüzyüzeyken Konuşuruz hayranları sanatçının kendi şehirlerine ne zaman geleceği ve konser vereceği hakkında bilgi topluyor. Peki, Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri ne zaman ve nerede? İşte Yüzyüzeyken Konuşuruz konser takvimi!
Yüzyüzeyken Konuşuruz konser takvimi merak ediliyor. Ünlü sanatçıların konser takvimleri hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Yüzyüzeyken Konuşuruz konser takvimi ile Yüzyüzeyken Konuşuruz hayranları sanatçının kendi şehirlerine ne zaman geleceği ve konser vereceği hakkında bilgi topluyor. Peki, Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri ne zaman ve nerede? İşte Yüzyüzeyken Konuşuruz konser takvimi haberimizde...
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ KONSER TAKVİMİ
29 Temmuz Cuma
Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu / Kuşadası
30 Temmuz Cumartesi
Marmaris Amfi Tiyatro / Muğla
3 Ağustos Çarşamba
Turkcell Vadi / İstanbul
16 Ağustos Salı
Altınoluk Amfi Tiyatrosu
4 Eylül Pazar
İzmir Arena / İzmir
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ NEDİR?
Yüzyüzeyken Konuşuruz, Mayıs 2011'de Engin Sevik ve Kaan Boşnak tarafından kurulmuş Türk bağımsız alternatif rock grubudur. Başlarda Kaan Boşnak'ın kendi şarkılarını kaydedip yayınlamasıyla oluşan proje, dinleyicilerinden yoğun ilgi ve beğeni topladı.