Yüzyüzeyken Konuşuruz konser takvimi 2022: Yüzyüzeyken Konuşuruz ne zaman ve nerede?

Yüzyüzeyken Konuşuruz konser takvimi merak ediliyor. Ünlü sanatçıların konser takvimleri hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Yüzyüzeyken Konuşuruz konser takvimi ile Yüzyüzeyken Konuşuruz hayranları sanatçının kendi şehirlerine ne zaman geleceği ve konser vereceği hakkında bilgi topluyor. Peki, Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri ne zaman ve nerede? İşte Yüzyüzeyken Konuşuruz konser takvimi haberimizde...

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ KONSER TAKVİMİ

29 Temmuz Cuma

Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu / Kuşadası

30 Temmuz Cumartesi

Marmaris Amfi Tiyatro / Muğla

3 Ağustos Çarşamba

Turkcell Vadi / İstanbul

16 Ağustos Salı

Altınoluk Amfi Tiyatrosu

4 Eylül Pazar

İzmir Arena / İzmir

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ NEDİR?

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Mayıs 2011'de Engin Sevik ve Kaan Boşnak tarafından kurulmuş Türk bağımsız alternatif rock grubudur. Başlarda Kaan Boşnak'ın kendi şarkılarını kaydedip yayınlamasıyla oluşan proje, dinleyicilerinden yoğun ilgi ve beğeni topladı.