Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver sözleri nedir? - Haberler

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Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver sözleri nedir?

Haberler.com - Gündem
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Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver sözleri nedir?

Türkiye'nin sevilen alternatif gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz, uzun zaman sonra Gençliğimi Geri Ver adlı şarkılarını paylaştı. Konserlerin yeniden serbest olmasının ardından en kısa sürede konser vereceklerinide açıklayan grup, dijital müzik sitelerinde trendlerde de yerini aldı. İşte, Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver sözleri - Gençliğimi Geri Ver şarkı sözleri! Kaan Boşnak tarafından yazılan sözlerinin düzenlemesini ise Yüzyüzeyken Konuşuruz ekibiyle derlediler!

Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver sözleri gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. Alternatif gruplar arasında adından sıkça bahsettiren grubun yeni şarkısı "Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver" şarkı sözlerini sizler için derledik.

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ GENÇLİĞİMİ GERİ VER ŞARKI SÖZLERİ

Bir Şekilde Tüm Yanlışlar Etrafımızı Sarmışlar

Kurtulamazsın Ki

Bu Düzen Ne Güzel Bak Böyle, Herkes Sussun Sen Söyle

Susturamazsın Ki

Gençliğimi Geri Ver Verebilirsen Eğer

İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Bu Şekilsiz Sahtekârlar Memleketi Yağmalarlar

Durduramazsın Ki

Yarın Olmayacak Gibi Yurdunu Satanlarla

Anlaşamazsın Ki

Tarihine Bile Ters, Görebilseydin Keşke

İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Gençliğimi Geri Ver Verebilirsen Eğer

İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Tarihine Bile Ters, Görebilseydin Keşke

İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

  • Söz-Beste: Kaan Boşnak
  • Düzenleme: Yüzyüzeyken Konuşuruz
  • Mix : Mert Medeni
  • Mastering : Evren Göknar
  • Kapak : Sedat Girgin
Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver sözleri nedir?

Haberler.com - Gündem

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kaan Boşnak, Gündem, Magazin, Haberler

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