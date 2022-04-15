Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver sözleri nedir?
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Türkiye'nin sevilen alternatif gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz, uzun zaman sonra Gençliğimi Geri Ver adlı şarkılarını paylaştı. Konserlerin yeniden serbest olmasının ardından en kısa sürede konser vereceklerinide açıklayan grup, dijital müzik sitelerinde trendlerde de yerini aldı. İşte, Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver sözleri - Gençliğimi Geri Ver şarkı sözleri! Kaan Boşnak tarafından yazılan sözlerinin düzenlemesini ise Yüzyüzeyken Konuşuruz ekibiyle derlediler!
Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver sözleri gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. Alternatif gruplar arasında adından sıkça bahsettiren grubun yeni şarkısı "Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver" şarkı sözlerini sizler için derledik.
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ GENÇLİĞİMİ GERİ VER ŞARKI SÖZLERİ
Bir Şekilde Tüm Yanlışlar Etrafımızı Sarmışlar
Kurtulamazsın Ki
Bu Düzen Ne Güzel Bak Böyle, Herkes Sussun Sen Söyle
Susturamazsın Ki
Gençliğimi Geri Ver Verebilirsen Eğer
İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var
Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı
Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı
Bu Şekilsiz Sahtekârlar Memleketi Yağmalarlar
Durduramazsın Ki
Yarın Olmayacak Gibi Yurdunu Satanlarla
Anlaşamazsın Ki
Tarihine Bile Ters, Görebilseydin Keşke
İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var
Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı
Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı
Gençliğimi Geri Ver Verebilirsen Eğer
İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var
Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı
Tarihine Bile Ters, Görebilseydin Keşke
İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var
Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı
Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı
- Söz-Beste: Kaan Boşnak
- Düzenleme: Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Mix : Mert Medeni
- Mastering : Evren Göknar
- Kapak : Sedat Girgin