Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver sözleri nedir?

Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver sözleri gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. Alternatif gruplar arasında adından sıkça bahsettiren grubun yeni şarkısı "Yüzyüzeyken Konuşuruz Gençliğimi Geri Ver" şarkı sözlerini sizler için derledik.

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ GENÇLİĞİMİ GERİ VER ŞARKI SÖZLERİ

Bir Şekilde Tüm Yanlışlar Etrafımızı Sarmışlar

Kurtulamazsın Ki

Bu Düzen Ne Güzel Bak Böyle, Herkes Sussun Sen Söyle

Susturamazsın Ki

Gençliğimi Geri Ver Verebilirsen Eğer

İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Bu Şekilsiz Sahtekârlar Memleketi Yağmalarlar

Durduramazsın Ki

Yarın Olmayacak Gibi Yurdunu Satanlarla

Anlaşamazsın Ki

Tarihine Bile Ters, Görebilseydin Keşke

İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Gençliğimi Geri Ver Verebilirsen Eğer

İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Tarihine Bile Ters, Görebilseydin Keşke

İnadına Deliren Bu Nesile Borcun Var

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı

Aldıklarına Karşı, Çaldıklarına Karşı