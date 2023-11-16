Yüzyılın Ordu'su sloganıyla Ordu Tanıtım Günleri başladı

ORDU Dernekler Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri 'Yüzyılın Ordu'suö sloganı ile Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda bugün başladı. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekleri Federasyonu'nun (ORDEF) bir araya gelerek 12'incisini düzenledikleri etkinlik 19 Kasım Pazar gününe kadar Orduluları ve fındık severleri bekliyor.

Ordu Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri, 'Yüzyılın Ordu'su' sloganıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. 4 gün sürecek olan etkinlikte ziyaretçilere fındık çorbası, yahni, cevizli helva, balık ekmek, lahana sarması, turşu, su böreği, fındıklı baklava, kivi, ayran aşı, ballı fındıklı sütlaç, mısır ekmeği, Ordu tostu, ısırgan otu ve pancar çorbası, keşkek yemeği, Akkuş fasulyesi, Ordu yağlısı ve yayla balı gibi yöresel yemekler sunulacak. Saat 15.00 itibariyle ziyarete açılan Ordu Günleri'nin ilk gününde bir çok yarışmada yapıldı. Yarışmacılar, 'Fındık Kırma, En Hızlı Balık Ekmek Yeme Yarışması ve Su Böreği Yeme Yarışması'nda kıyasıya yarıştılar. Dereceye giren yarışmacılara hediyeler verildi.

ÜRETİCİLER KENDİ ÜRÜNLERİNİ ANLATTILAR

Perşembe Cevizli Helvası Üreticisi Birol Düzgün, 'Biz Ordu'nun Perşembe ilçesinden geldik. Ordu günleri bugün başlıyor. Pazar günü akşama kadar devam edecek. Buradayız. Tüm Orduluları, tüm hemşerilerimizi, İstanbulluları buraya, Ordu Perşembe Ceviz Helvasını yemeye davet ediyoruz. Aşağı yukarı 150-200 seneden fazla geleneği var. Tamamen organik, odun ateşinde yapılan, içerisinde hiçbir kimyasal bulunmayan bizim coğrafi işaretlerden de tescilli, Perşembe'nin tek ürünüdür dedi.

'ORUDUNUN FINDIĞI ANLATILMAZ, TADILIR

Fındık Üreticisi Muharrem Çarpatan, 'Ordu, Türkiye'de fındığın başkenti. Türkiye'deki fındığın yaklaşık %50'sini Ordu tek başına üreten bir il. ve fındığı çok meşhur. Ordu'nun fındığı anlatılmaz, tadılır. Bu böyle bir şey. Ordu da fındık ve fındık. Başka bir şey yok sözlerini kullandı.

'FINDIK KOLONYASI ARTIK İSTANBUL'DA

Fındık Kolonyası Üreticisi Ercan Özdemir; Isparta gülden yaptı. Hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde zeytinden ve elmadan yapıldı. 'Fındıktan neden olmasın' dedik. Ablam kimyager. Denedi, başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Olumlu tepkiler alıyoruz. Yalnız ilk defa İstanbul'a getirdik ürünümüzü. Fındık kolonyası da artık İstanbul'da. Ziyaretçilerimiz kendilerini fındık bahçesinde hissediyorlar ifadelerini kullandı.

'ORDU BALININ FARKI KOPMAMASINIR

Balcı Abdulkadir Yirmibeşoğlu, 'Ordu balının farkı; bizim Fatsa yöresinin balıdır. İslamdağ Köyü'nün balı. Çok güzeldir, meşhurdur balımız. Bizim köyün kendine has çiçekleri var. Hakiki bal olduğundan dolayı kopmaz. Balımız belli bir süre sonra donar. Ayrıca balımız renkten renge girer. Bugün başka yarın başka bir renk olur diye konuştu.

ZİYARETÇİLER ETKİNLİKTEN MEMNUN

Ziyaretçi Ayla Çiftçi, 'Ben İstanbulluyum. Eşim Ordulu. Onun için bizi buraya getirdi. Çok güzel. Zaten sevdiğim ürünler, ağız tadımız alışkın. Geziyoruz, etkinlikte çok güzel. Beğendik dedi.

'YAHNİ 150-200 YILDIR AYNI ŞEKİLDE YAPILIYORö

Yahnici Alişan Berçin, '150-200 yıldır yahni aynı şekilde yapılıyor. Genelde bayramlarda veya özel günlerde. Düğünlerde de yapılıyor. Hayvanın etinin belirli yerleriyle yapılıyor. Dinlendire dinlendire sakince bekletilip 4-5 saatte pişiriliyor. Bol baharatlı ve bol sarımsaklı bir şekilde şifa niyetine içiliyor ifadelerini kullandı.