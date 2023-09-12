Yüzüklerin Efendisi tekrar vizyona girecek mi? Hangi sinemalarda yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi ne zaman vizyona girecek?

Yüzüklerin Efendisi serisinin tekrar vizyona girip giremeyeceği merak konusu oldu. Hangi sinemalarda gösterileceği ise araştırılmaktadır. Peki, Yüzüklerin Efendisi tekrar vizyona girecek mi? Yüzüklerin Efendisi serisi hangi sinemalarda? İşte detaylar...

Yayınlandığı dönem dünya çapında büyük ses getiren Yüzüklerin Efendisi serisi tekrardan vizyona girecek. Fantastik serinin hangi sinemalarda yer alacağı merak konusu oldu. Yüzüklerin Efendisi hayranları tarafından filmin yayınlanacağı tarih ve saat araştırılmaktadır. Peki, Yüzüklerin Efendisi tekrar vizyona girecek mi? Yüzüklerin Efendisi serisi hangi sinemalarda? Detaylar haberimizde...

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ HANGİ SİNEMALARDA YAYINLANACAK?

Yüzüklerin Efendisi serisinin filmleri 15 Eylül tarihinden itibaren sadece Paribu Cineverse sinema salonlarında yayınlanacak. Bu kapsamda filmi izlemek isteyen izleyiciler Paribu Cineverse sinema salonlarında filmi izleyebilirler. İşte Türkiye'de yer almakta olan Paribu Cineverse sinema salonlarından bazıları;

Paribu Cineverse Acarkent Coliseum - (İstanbul Anadolu)

Paribu Cineverse Akasya - (İstanbul Anadolu)

Paribu Cineverse Anatolium Marmara - (İstanbul Anadolu)

Paribu Cineverse İstinyePark - (İstanbul Avrupa)

Paribu Cineverse Zorlu Center - (İstanbul Avrupa)

Paribu Cineverse Kanyon - (İstanbul Avrupa)

Paribu Cineverse Atakule - (Ankara)

Paribu Cineverse ANKAmall - (Ankara)

Paribu Cineverse Cepa - (Ankara)

Paribu Cineverse Optimum - (İzmir)

Paribu Cineverse Karşıyaka Hilltown - (İzmir)

Paribu Cineverse Bursa Marka - (Bursa)