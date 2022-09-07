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Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları kimler? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kadrosunda kimler var? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncu

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Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları kimler? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kadrosunda kimler var? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncu

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları, izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Serinin yeni dizisini izleyen izleyiciler Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncu kadrosunu oldukça merak ediyor. Peki, dizinin merak edilen oyuncu kadrosunda kimler var? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları kimler? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kadrosunda kimler var? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları!

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları, izleyiciler tarafından merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri serisi, serinini izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyordu. Dizinin fragmanının yayınlanması ile birlikte Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları kimler? ve Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kadrosunda kimler var? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları kimler? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kadrosunda kimler var? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları!

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinde yer almakta olan oyuncular aşağıda yer almaktadır.

Peter Mullan - Durin III

Cynthia Addai-Robinson - Míriel

Robert Aramayo - Elrond

Owain Arthur - Durin IV

Maxim Baldry - Isildur

Nazanin Boniadi - Bronwyn

Morfydd Clark - Galadriel

Ismael Cruz Córdova - Arondir

Charles Edwards - Celebrimbor

Trystan Gravelle - Pharazôn

Lenny Henry - Sadoc Burrows

Ema Horvath - Eärien

Markella Kavenagh - Elanor

Joseph Mawle - Oren

Tyroe Muhafidin - Theo

Sophia Nomvete - Disa

Lloyd Owen - Elendil

Megan Richards - Poppy

Dylan Smith - Largo Piévelu

Charlie Vickers - Halbrand

Leon Wadham - Kemen

Benjamin Walker - Gil-Galad

Daniel Weyman - The Stranger

Sara Zwangobani - Marigold

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, 2 Eylül Cuma günü Amazon Prime üzerinden ilk iki bölümü izleyicileriyle buluştu. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin yeni bölümleri her hafta Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yarısı 00:00'da yayınlanacak.

Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ'ındaki efsanevi kahramanları ekranlarda göreceğiz. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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