Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları kimler? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kadrosunda kimler var? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncu
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Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları, izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Serinin yeni dizisini izleyen izleyiciler Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncu kadrosunu oldukça merak ediyor. Peki, dizinin merak edilen oyuncu kadrosunda kimler var? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları kimler? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kadrosunda kimler var? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları!
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları, izleyiciler tarafından merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri serisi, serinini izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyordu. Dizinin fragmanının yayınlanması ile birlikte Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları kimler? ve Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kadrosunda kimler var? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları kimler? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kadrosunda kimler var? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları!
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinde yer almakta olan oyuncular aşağıda yer almaktadır.
Peter Mullan - Durin III
Cynthia Addai-Robinson - Míriel
Robert Aramayo - Elrond
Owain Arthur - Durin IV
Maxim Baldry - Isildur
Nazanin Boniadi - Bronwyn
Morfydd Clark - Galadriel
Ismael Cruz Córdova - Arondir
Charles Edwards - Celebrimbor
Trystan Gravelle - Pharazôn
Lenny Henry - Sadoc Burrows
Ema Horvath - Eärien
Markella Kavenagh - Elanor
Joseph Mawle - Oren
Tyroe Muhafidin - Theo
Sophia Nomvete - Disa
Lloyd Owen - Elendil
Megan Richards - Poppy
Dylan Smith - Largo Piévelu
Charlie Vickers - Halbrand
Leon Wadham - Kemen
Benjamin Walker - Gil-Galad
Daniel Weyman - The Stranger
Sara Zwangobani - Marigold
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, 2 Eylül Cuma günü Amazon Prime üzerinden ilk iki bölümü izleyicileriyle buluştu. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin yeni bölümleri her hafta Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yarısı 00:00'da yayınlanacak.
Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ'ındaki efsanevi kahramanları ekranlarda göreceğiz. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.