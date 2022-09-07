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Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Galadriel hayatı ve biyografisi!

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Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Galadriel hayatı ve biyografisi!

Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni dizisi olan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerinde yer alan birçok oyuncu, dizinin izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Galadriel hayatı ve biyografisi!

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Sorusu, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin izleyicileri tarafından oldukça merak edilen isimlerden bir tanesi haline gelmiştir. Pahalı bütçesi ve oyunculukları ile izleyenlerin beğenisini kazanan dizinin senaryosu da birçok kişi tarafından beğeniliyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Galadriel hayatı ve biyografisi!

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri diziside yer alan Galadriel karakterini canlandıran oyuncu Morfydd Clark'dır. Clark İsveç'te doğdu ve 2 yaşındayken Penarth, Galler'e taşındı. Babasını bir "Kuzey İrlandalı Glaswegian" olarak tanımladı ve anne tarafı Kuzey Galler'den idi. Akıcı bir şekilde İngilizce ve Galce bilmektedir. 7 yaşındayken kız kardeşi ile birlikte Galce dil okuluna kaydolmuştur. Disleksi ve DEHB ile mücadele ettikten sonra 16 yaşında okulu bıraktı. 2009 yılında Drama Centre London'da eğitim almadan önce British Youth Music Theatre'nin prodüksiyonu olan According to Brian Haw'a ve National Youth Theatre of Wales'e kabul edildi.

Yıl Başlık Rol Notlar
2014 Two Missing Eva Kısa
2014 Madame Bovary Camille
2014 Falling, The The Falling Pamela Charron
2016 Aşk ve Gurur ve Zombiler Georgiana Darcy
2016 Love & Friendship Frederica Vernon
2016 Ulusal Tiyatro Canlı: Les Liaisons Dangereuses Cécile Volanges
2016 Call Up, The The Call Up Shelly
2016 Prevailing Winds, The The Prevailing Winds Anna Kısa
2017 Interlude in Prague Zuzanna Lubtak
2017 Man Who Invented Christmas, The The Man Who Invented Christmas Kate Dickens
2019 Crawl Beth Keller
2019 Personal History of David Copperfield, The The Personal History of David Copperfield Dora Spenlow Clark ayrıca filmin başında ana karakterin annesi Clara Copperfield'ı canlandırdı.
2019 Eternal Beauty Genç Jane
2019 Saint Maud Maud

Yıl Başlık Rol Notlar
2014 New Worlds Amelia TV mini dizisi
2014 Poet in New York, A A Poet in New York Nancy Wickwire TV filmi
2015 Arthur ve George Mary Bölüm: "1.1"
2018 Alienist, The The Alienist Caroline Bell Bölüm: "Silver Smile"
2018 City and the City, The The City and the City Yolanda Stark Bölümler: "Breach", "Orciny"
2018 Patrick Melrose Debbie Hickman Bölümler: "Bad News", "Some Hope"
2018 Outsiders Mari TV filmi
2019 His Dark Materials Rahibe Clara TV dizisi
2020 Drakula Mina Harker TV mini dizisi
2021 Yüzüklerin Efendisi Galadriel TV dizisi [21]
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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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