Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni dizisi olan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerinde yer alan birçok oyuncu, dizinin izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Galadriel hayatı ve biyografisi!

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Sorusu, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin izleyicileri tarafından oldukça merak edilen isimlerden bir tanesi haline gelmiştir. Pahalı bütçesi ve oyunculukları ile izleyenlerin beğenisini kazanan dizinin senaryosu da birçok kişi tarafından beğeniliyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Galadriel hayatı ve biyografisi!

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ GALADRİEL KİMDİR?

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri diziside yer alan Galadriel karakterini canlandıran oyuncu Morfydd Clark'dır. Clark İsveç'te doğdu ve 2 yaşındayken Penarth, Galler'e taşındı. Babasını bir "Kuzey İrlandalı Glaswegian" olarak tanımladı ve anne tarafı Kuzey Galler'den idi. Akıcı bir şekilde İngilizce ve Galce bilmektedir. 7 yaşındayken kız kardeşi ile birlikte Galce dil okuluna kaydolmuştur. Disleksi ve DEHB ile mücadele ettikten sonra 16 yaşında okulu bıraktı. 2009 yılında Drama Centre London'da eğitim almadan önce British Youth Music Theatre'nin prodüksiyonu olan According to Brian Haw'a ve National Youth Theatre of Wales'e kabul edildi.

MORFYDD CLARK'İN YER ALDIĞI FİLMLER

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