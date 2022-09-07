Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Galadriel hayatı ve biyografisi!
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Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni dizisi olan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerinde yer alan birçok oyuncu, dizinin izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Galadriel hayatı ve biyografisi!
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Sorusu, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin izleyicileri tarafından oldukça merak edilen isimlerden bir tanesi haline gelmiştir. Pahalı bütçesi ve oyunculukları ile izleyenlerin beğenisini kazanan dizinin senaryosu da birçok kişi tarafından beğeniliyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Galadriel hayatı ve biyografisi!
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri diziside yer alan Galadriel karakterini canlandıran oyuncu Morfydd Clark'dır. Clark İsveç'te doğdu ve 2 yaşındayken Penarth, Galler'e taşındı. Babasını bir "Kuzey İrlandalı Glaswegian" olarak tanımladı ve anne tarafı Kuzey Galler'den idi. Akıcı bir şekilde İngilizce ve Galce bilmektedir. 7 yaşındayken kız kardeşi ile birlikte Galce dil okuluna kaydolmuştur. Disleksi ve DEHB ile mücadele ettikten sonra 16 yaşında okulu bıraktı. 2009 yılında Drama Centre London'da eğitim almadan önce British Youth Music Theatre'nin prodüksiyonu olan According to Brian Haw'a ve National Youth Theatre of Wales'e kabul edildi.
|Yıl
|Başlık
|Rol
|Notlar
|2014
|Two Missing
|Eva
|Kısa
|2014
|Madame Bovary
|Camille
|2014
|Falling, The The Falling
|Pamela Charron
|2016
|Aşk ve Gurur ve Zombiler
|Georgiana Darcy
|2016
|Love & Friendship
|Frederica Vernon
|2016
|Ulusal Tiyatro Canlı: Les Liaisons Dangereuses
|Cécile Volanges
|2016
|Call Up, The The Call Up
|Shelly
|2016
|Prevailing Winds, The The Prevailing Winds
|Anna
|Kısa
|2017
|Interlude in Prague
|Zuzanna Lubtak
|2017
|Man Who Invented Christmas, The The Man Who Invented Christmas
|Kate Dickens
|2019
|Crawl
|Beth Keller
|2019
|Personal History of David Copperfield, The The Personal History of David Copperfield
|Dora Spenlow
|Clark ayrıca filmin başında ana karakterin annesi Clara Copperfield'ı canlandırdı.
|2019
|Eternal Beauty
|Genç Jane
|2019
|Saint Maud
|Maud
|Yıl
|Başlık
|Rol
|Notlar
|2014
|New Worlds
|Amelia
|TV mini dizisi
|2014
|Poet in New York, A A Poet in New York
|Nancy Wickwire
|TV filmi
|2015
|Arthur ve George
|Mary
|Bölüm: "1.1"
|2018
|Alienist, The The Alienist
|Caroline Bell
|Bölüm: "Silver Smile"
|2018
|City and the City, The The City and the City
|Yolanda Stark
|Bölümler: "Breach", "Orciny"
|2018
|Patrick Melrose
|Debbie Hickman
|Bölümler: "Bad News", "Some Hope"
|2018
|Outsiders
|Mari
|TV filmi
|2019
|His Dark Materials
|Rahibe Clara
|TV dizisi
|2020
|Drakula
|Mina Harker
|TV mini dizisi
|2021
|Yüzüklerin Efendisi
|Galadriel
|TV dizisi [21]