Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Galadriel kimdir? Galadriel hayatı ve biyografisi!

2014 Two Missing Eva Kısa

2014 Madame Bovary Camille

2014 Falling, The The Falling Pamela Charron

2016 Aşk ve Gurur ve Zombiler Georgiana Darcy

2016 Love & Friendship Frederica Vernon

2016 Ulusal Tiyatro Canlı: Les Liaisons Dangereuses Cécile Volanges

2016 Call Up, The The Call Up Shelly

2016 Prevailing Winds, The The Prevailing Winds Anna Kısa

2017 Interlude in Prague Zuzanna Lubtak

2017 Man Who Invented Christmas, The The Man Who Invented Christmas Kate Dickens

2019 Crawl Beth Keller

2019 Personal History of David Copperfield, The The Personal History of David Copperfield Dora Spenlow Clark ayrıca filmin başında ana karakterin annesi Clara Copperfield'ı canlandırdı.

2019 Eternal Beauty Genç Jane