Yüzüklerin Efendisi filminin yayınlanmasının üzerinden yıllar geçse de halen büyük bir izleyici kitlesine hakim. Yıllar sonra bile halen Yüzüklerin Efendisi filmi izleniyor. Geçtiğimiz günlerde aynı evrende geçen Yüzüklerin Efendisi dizisi yayınlandı. Diziseverler ise Yüzüklerin Efendisi dizisini nereden izleyeceğini araştırıyor. Yüzüklerin Efendisi dizi izle! Yüzüklerin Efendisi dizisi nereden izlenir? Yüzüklerin Efendisi dizisi konusu nedir? Yüzüklerin Efendisi oyuncuları! Yüzüklerin Efendisi

Film ve dizi severlerin heyecanla beklediği Yüzüklerin Efendisi dizisi 2 Eylül Cuma günü seyircisi ile buluştu. Yayınlandığı ilk andan itibaren büyük bir izleyici kitlesine hakim olan dizi ilk günden milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanıyor? Sorularından sonra Yüzüklerin Efendisi dizisi nereden izlenir? Sorusu gündeme geldi. Yüzüklerin Efendisi dizi izle! Yüzüklerin Efendisi dizisi nereden izlenir? Yüzüklerin Efendisi dizisi konusu nedir? Yüzüklerin Efendisi oyuncuları!

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

2 Eylül Cuma günü diziseverler ve Yüzüklerin Efendisi hayranları ile buluşan Yüzüklerin Efendisi dizisi seyirci ile buluştu. Amazon Prime üzerinden ilk iki bölümü izleyicileriyle buluştu. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin yeni bölümleri her hafta Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yarısı 00:00'da yayınlanacak.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ'ındaki efsanevi kahramanları ekranlarda göreceğiz. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ OYUNCULARI

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinde yer almakta olan oyuncular aşağıda yer almaktadır.

Peter Mullan - Durin III

Cynthia Addai-Robinson - Míriel

Robert Aramayo - Elrond

Owain Arthur - Durin IV

Maxim Baldry - Isildur

Nazanin Boniadi - Bronwyn

Morfydd Clark - Galadriel

Ismael Cruz Córdova - Arondir

Charles Edwards - Celebrimbor

Trystan Gravelle - Pharazôn

Lenny Henry - Sadoc Burrows

Ema Horvath - Eärien

Markella Kavenagh - Elanor

Joseph Mawle - Oren

Tyroe Muhafidin - Theo

Sophia Nomvete - Disa

Lloyd Owen - Elendil

Megan Richards - Poppy

Dylan Smith - Largo Piévelu

Charlie Vickers - Halbrand

Leon Wadham - Kemen

Benjamin Walker - Gil-Galad

Daniel Weyman - The Stranger

Sara Zwangobani - Marigold