Yüzük alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri yüzüğü kullanacak kişinin yüzük ölçüsünü bilmeniz ve sipariş esnasında bu bilgiyi doğru olarak eklemenizdir. Eğer yüzük ölçünüzü bilmiyorsanız yüzük, yüzük sahibine bol ya da dar gelebilir. Peki, Yüzük ölçüsü nasıl alınır? Yüzük numarası nasıl öğrenilir? Evde yüzük ölçüsü nasıl alınır? En kolay yüzük ölçüsü nasıl alınır? Yüzük ölçüsü alma, hesaplama uygulaması! İşte detaylar…

Yüzük ölçüsü hesaplama insanların parmak kalınlıklarına göre farklılık gösterdiği için yüzük ölçüsünün standardı yoktur. Ancak yüzük ölçüsünü hesaplamak basit birkaç işlem ile bulunabilmektedir. Peki, Yüzük ölçüsü nasıl alınır? Yüzük numarası nasıl öğrenilir? Evde yüzük ölçüsü nasıl alınır? En kolay yüzük ölçüsü nasıl alınır? Yüzük ölçüsü alma, hesaplama uygulaması! İşte detaylar…

YÜZÜK ÖLÇÜSÜ NASIL ALINIR?

Satın alacağınız yüzüğü takmayı düşündüğünüz parmağa daha önceden takmış olduğunuz bir yüzük varsa onu elinize alın, milimetre (mm) ölçüsü olan bir cetvel bulun, yüzüğü yatay olarak masaya koyup içten içe yüzüğün çapını ölçün. Bu işlemi yaparken yüzüğün en geniş kısmını ölçtüğünüze emin olun. Cetvelden milimetreyi okuyun. Bu değeri aşağıdaki tablo ile karşılaştırın ve ölçünüzü bulun.

YÜZÜK NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Satın alacağınız yüzüğü takmayı düşündüğünüz parmağa daha önceden takmış olduğunuz bir yüzük varsa onu elinize alın. Milimetre (mm ) ölçüsü olan bir cetvel bulun. Yüzüğü yatay olarak masaya koyup boydan boya yüzüğün iç çapını ölçün. Ölçme işleminde yüzüğün metal kısmını dikkate almayınız. Bu işlemi yaparken yüzüğün en geniş kısmını ölçtüğünüze emin olun. Cetvelden milimetreyi okuyun.