Yüzlerce vatandaş bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye akın etti İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'ye yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı namazını kılmak için akın etti.

Yüzlerce vatandaş bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye akın etti

DİYARBAKIR - İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'ye yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı namazını kılmak için akın etti.

Merkez Sur ilçesinde bulunan ve İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı için saf tuttu. Vatandaşlardan Abdullah Koyuncu, Şanlıurfa'dan geldiklerini ve bayramı Diyarbakır'da geçirmek istediklerini söyledi. Nice bayramlar görmeyi dilediğini aktaran Koyuncu, "İslam coğrafyasına, afette yaralananlara şifa ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.