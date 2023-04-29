14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise hazine yardımı barajı geldi. Peki, Yüzde kaç alan parti hazineden yadım alır? Hazinede yardım alma barajı kaç?

YÜZDE KAÇ ALAN PARTİ HAZİNEDEN YADIM ALIR?

Siyasi Partiler Kanunu'na göre, seçim barajını geçen siyasi partiler, her yıl genel bütçe gelirlerinin toplamının 5000'de 2'si kadar hazine yardımı alıyor. Bunun yanında, seçim barajını geçemeyen fakat %3'ten fazla oy alan partiler de barajı geçen partiler arasında en düşük oya sahip partinin aldığı yardımla orantılı olarak yardım alabiliyor.