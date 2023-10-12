Yüzde 50 indirim yapan marketler! Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros yüzde 50 indirimli ürünler listesi!

Yüzde 50 indirim yapan marketler listesi! Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros yüzde 50 indirimli ürünler gündeme oturdu. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele kapsamında marketler indirim kampanyası başlattı. Birçok markette temel ürünler yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa sunulacak. Peki, Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros yüzde 50 indirimli ürünler hangileri olacak? İşte, yüzde 50 indirim yapan marketler!

Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros yüzde 50 indirimli ürünler hangileri? Yüzde 50 indirim yapan marketler listesi! Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında marketler enflasyona destek olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan marketlere enflasyonla mücadele kapsamında marketlere çağrı yapmıştı.

ÇAĞRI KARŞILIK BULDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde gıda perakendecilerine indirim çağrısı yapmış ve "Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" sözlerini kullanmıştı.

YÜZDE 50 İNDİRİM YAPAN MARKETLER HANGİLERİ?

Tarım Kredi Marketlerin yanı sıra; BİM, A101, ŞOK ve Migros marketleri indirim kampanyasına katılacak.

TARIM KREDİ, BİM, A101, ŞOK, MİGROS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Tarım Kredi marketlerinde süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri indirime girecek. Deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temel ihtiyaç ürünlerinde de indirim yapılacak. İndirimler 16 Ekim itibarıyla başlayacak.

BİM, A101, ŞOK ve Migros'ta da temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

Ekim ayı içerisinde 500 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını duyuran BİM, temel ürünlere ulaşımın kolaylaşacağı vurgusunu yapmıştı.

Migros da 12 Ekim'den itibaren 15 bini aşkın üründe yüzde 20-50 indirimler sunulacağını duyurdu.

A101 marketleri, yıl boyu her gün en az 1,000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yaptıklarını belirterek, kampanyalarına ek olarak tüm ürün kategorilerinde düzenli indirim yapacaklarını duyurdu. Şok Marketler de Ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1,000 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını açıkladı.

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