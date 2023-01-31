Yüzde 5 puan destek pirimi nedir? İş verene 5 puan destek primi maliyeti ne kadar olacak?

Meclis'e sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin detayları netlik kazanmaya başladı. Teklifle, EYT'liler için yaş şartı kaldırılırken, emeklilik için gereken prim gün sayısı 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişiyor. Yasa teklifine göre, tüm emekliler değil sadece EYT'liler 5 puan indiriminden faydalanacak. Peki, Yüzde 5 puan destek pirimi nedir? işverene 5 puan destek primi maliyeti ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cuma günü Emeklilikte Yaşa Yakılanlar ile ilgili düzenlemesine son şeklinin verildiğini açıklayarak "Prim gün sayısını dolduran kendi mevzuatı çerçevesinde emekli olabilecek" açıklamasının ardından iş veren ve işçiler yüzde 5 puan destek pirimi nedir, başvuru şartları neler olduğuğunu ve yüzde 5 pirim indiriminin maliyetinin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki, Yüzde 5 puan destek pirimi nedir? işverene 5 puan destek primi maliyeti ne kadar? Detaylar haberimizde...

5 PUAN DESTEK PİRİMİ NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Beş puanlık teşvik primi normal standartlarda 4A çalışan yani SSK'lı çalışan personellerde kesintiler işçiden yüzde 15 kesiliyor. İşverenden yüzde 22.5 kesiliyor. Toplamda yüzde 37.5 prim kesintisi yaşanıyor. Hazine tarafından gerekli şartlar sağlanırsa yüzde 5 prim indirimi alıyor ve işveren maliyeti yüzde 20.5'e indirmiş oluyor. Emekli olup da çalışma hayatı içerisinde kalırsa emekliden sosyal güvenlik destekleme primi kesiliyor.

İş verenlerin prim bildirgesini yasal kanuni süre içerisinde vermesi lazım. Sigorta primiyle ilgili SGK'ya borcunun olmaması , ilgili dosyada idari para cezası almaması. Sahte ve kayıt dışı çalışanın olmaması teşvikten yaralanmak için şart koşuluyor.

YÜZDE 5 PİRİM İNDİRİMİ MALİYETİ NE KADAR?

2023 senesinde yüzde 5'lik teşvik575 lira 90 kuruşa tekabül ediyor. Bunun üst rakamı olan 7.5 katına kadar çalışan personelde 3 bin 750 lira 75 kuruşluk rakama ulaşıyor. Buna göre iş veren 3 bin 750 lira 75 kuruşluk destek priminden yaralanabilecek.