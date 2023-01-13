Yüzde 30 zam yürürlüğe girdi mi, maaşlar 15 Ocak'a yetişecek mi?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yüzde 30 zam yürürlüğe girdi mi, kanunlaştı mı, sorusu yanıtını bulmuş oldu. Maaşlar 15 Ocak'a yetişecek mi?

Memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece her iki grup da ocak ayında yüzde 30 zam alacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı da bu aydan itibaren 5 bin 500 lira olarak ödenecek. elişme ile yüzde 30 zam yürürlüğe girdi mi, kanunlaştı mı konusu netleşmiş oldu.

YÜZDE 30 ZAM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ, KANUNLAŞTI MI?

Memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece her iki grup da ocak ayında yüzde 30 zam alacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı da bu aydan itibaren 5 bin 500 lira olarak ödenecek.

MAAŞLAR 15 OCAK'A YETİŞECEK Mİ?

Öte yandan memurlara yapılan yüzde 30'luk zammın 15 Ocak'a yetişip yetişmeyeceği tartışılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konu hakkında bir açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."