Yüzde 30 zam ne kadar, kaç TL? (%30) Yüzde 30 zam kaç TL? Memur maaş zammı yüzde 30 ne kadar eder?
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Yüzde 30 zam ne kadar eder merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında dün memur ve emekli maaş artışı için açıkladığı yüzde 25 rakamını yüzde 30'a çıkarttı. Kararın ardından yüzde otuz zam ne kadar, kaç TL nasıl hesaplanır merak ediliyordu. Peki, Yüzde 30 zam ne kadar, kaç TL? Yüzde 30 zam kaç TL? İşte, Memur maaş zammı yüzde 30 hesaplama ne kadar eder? Memur maaş zammı hesaplanışı!
Yüzde 30 zam ne kadar eder? Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında dün memur ve emekli maaş artışı için açıkladığı yüzde 25 rakamını yüzde 30'a çıkarttı. Kararın ardından yüzde otuz zam ne kadar, kaç TL nasıl hesaplanır merak ediliyordu. Peki, Yüzde 30 zam ne kadar, kaç TL? Yüzde 30 zam kaç TL? İşte, Memur maaş zammı yüzde 30 hesaplama ne kadar eder? Memur maaş zammı hesaplanışı haberimizde...
Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.40 zam almaya hak kazandı. Ancak bu oranların üstüne refah payı da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdelerken, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla yüzde 25'lik maaş artışının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının da 5 bin 500 TL olduğunu açıkladı. İşte yüzde 30'luk zamma göre yeni maaşlar;
Önceki maaş: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 848 TL
Önceki maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 901 TL
SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
MEMUR (Üniversite mezunu)
Önceki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
Zamlı maaş: 12 bin 632 TL
ÖĞRETMEN
Önceki maaş: 12 bin 276 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 15 bin 793 TL
UZMAN ÖĞRETMEN
Önceki maaş: 12 bin 905 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 18 bin 246 TL
POLİS MEMURU
Önceki maaş: 13 bin 747 (Derece 8/1)
Zamlı maaş: 18 bin 235 TL
UZMAN DOKTOR
Önceki maaş: 18 bin 853 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 24 bin 743 TL
HEMŞİRE (Üniversite mezunu)
Önceki maaş: 11 bin 828 (Derece 5/1)
Zamlı maaş: 15 bin 611 TL
AVUKAT
Önceki maaş: 15 bin 485 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 19 bin 968 TL
MÜHENDİS
Önceki maaş: 16 bin 205 (deree 1/4)
Zamlı maaş: 21 bin 295 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu)
Önceki maaş: 10 bin 100 (Derece 11/1)
Zamlı maaş: 13 bin 142 TL
BAŞKOMİSER
Önceki maaş: 15 bin 810 TL (Derece 3/1)
Zamlı maaş: 20 bin 873 TL
KAYMAKAM (1. sınıf)
Önceki maaş: 27 bin 574 TL (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 35 bin 846 TL
VAİZ
Önceki maaş: 12 bin 752 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 16 bin 615 TL
PROFESÖR
Önceki maaş: 25 bin 984 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 33 bin 57 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Önceki maaş: 15 bin 311 TL (Derece 7/1)
Zamlı maaş: 20 bin 139 TL
GENEL MÜDÜR
Önceki maaş: 29 bin 809 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 38 bin 751 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)
Önceki maaş: 15 bin 848 (Derece1/4)
Zamlı maaş: 20 bin 724 TL