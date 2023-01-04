Yüzde 30 zam ne kadar, kaç TL? (%30) Yüzde 30 zam kaç TL? Memur maaş zammı yüzde 30 ne kadar eder?

Yüzde 30 zam ne kadar eder merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında dün memur ve emekli maaş artışı için açıkladığı yüzde 25 rakamını yüzde 30'a çıkarttı. Kararın ardından yüzde otuz zam ne kadar, kaç TL nasıl hesaplanır merak ediliyordu. Peki, Yüzde 30 zam ne kadar, kaç TL? Yüzde 30 zam kaç TL? İşte, Memur maaş zammı yüzde 30 hesaplama ne kadar eder? Memur maaş zammı hesaplanışı!

Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam aldı? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Yüzde 30 zam ne kadar eder? Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında dün memur ve emekli maaş artışı için açıkladığı yüzde 25 rakamını yüzde 30'a çıkarttı. Kararın ardından yüzde otuz zam ne kadar, kaç TL nasıl hesaplanır merak ediliyordu. Peki, Yüzde 30 zam ne kadar, kaç TL? Yüzde 30 zam kaç TL? İşte, Memur maaş zammı yüzde 30 hesaplama ne kadar eder? Memur maaş zammı hesaplanışı haberimizde...

YÜZDE 30 ZAM NE KADAR EDİYOR?

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.40 zam almaya hak kazandı. Ancak bu oranların üstüne refah payı da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdelerken, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla yüzde 25'lik maaş artışının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının da 5 bin 500 TL olduğunu açıkladı. İşte yüzde 30'luk zamma göre yeni maaşlar;

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Önceki maaş: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 848 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Önceki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

MEMUR (Üniversite mezunu)

Önceki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

Zamlı maaş: 12 bin 632 TL

ÖĞRETMEN

Önceki maaş: 12 bin 276 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 793 TL

UZMAN ÖĞRETMEN

Önceki maaş: 12 bin 905 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 18 bin 246 TL

POLİS MEMURU

Önceki maaş: 13 bin 747 (Derece 8/1)

Zamlı maaş: 18 bin 235 TL

UZMAN DOKTOR

Önceki maaş: 18 bin 853 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 24 bin 743 TL

HEMŞİRE (Üniversite mezunu)

Önceki maaş: 11 bin 828 (Derece 5/1)

Zamlı maaş: 15 bin 611 TL

AVUKAT

Önceki maaş: 15 bin 485 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 19 bin 968 TL

MÜHENDİS

Önceki maaş: 16 bin 205 (deree 1/4)

Zamlı maaş: 21 bin 295 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu)

Önceki maaş: 10 bin 100 (Derece 11/1)

Zamlı maaş: 13 bin 142 TL

BAŞKOMİSER

Önceki maaş: 15 bin 810 TL (Derece 3/1)

Zamlı maaş: 20 bin 873 TL

KAYMAKAM (1. sınıf)

Önceki maaş: 27 bin 574 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 35 bin 846 TL

VAİZ

Önceki maaş: 12 bin 752 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 16 bin 615 TL

PROFESÖR

Önceki maaş: 25 bin 984 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 33 bin 57 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Önceki maaş: 15 bin 311 TL (Derece 7/1)

Zamlı maaş: 20 bin 139 TL

GENEL MÜDÜR

Önceki maaş: 29 bin 809 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 38 bin 751 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)

Önceki maaş: 15 bin 848 (Derece1/4)

Zamlı maaş: 20 bin 724 TL