Yüzde 30 zam meclisten geçti mi ve 2023 memur emekli zammı yasalaştı mı gibi konular son zamanlarda sıkça araştırılan konular oldu. Peki Yüzde 30 zam meclisten geçti mi? 2023 memur emekli zammı yasalaştı mı? İşte, detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam oranını güncelleyerek yüzde 30 olarak açıklamıştı. Vatandaşlar da açıklama sonrası 2023 memur zammı yasalaştı mı ve Yüzde 30 zam meclisten geçti mi gibi konuları araştırdı. Peki, Yüzde 30 zam meclisten geçti mi? 2023 memur zammı yasalaştı mı?

YÜZDE 30 ZAM MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Yüzde 30 zam konusu haftalık programı ş şekilde: Memur ve emeklileri ilgilendiren düzenleme pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Düzenleme ile maaşların zam oranları belirlenirken 2023 yılının ilk 6 ayına ait işverenlere asgari ücret desteği de 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.

Teklif hafta içinde Genel Kurul'da ele alınacak böylelikle zamlı maaşların ocak ayındaki ödemelere yetişmesi sağlanacak.