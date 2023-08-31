Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış oranına getirilen yüzde 25 sınırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ev sahibi ile kiracının anlaşması durumunda bu oranın üzerine çıkılabileceğini belirten Tunç'un sözleri ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Peki, yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor, ne zaman kadar geçerli? 2023 ev sahibi ne kadar zam yapabilir, %25 kira artışı uzatıldı mı? İşte detaylar…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, son dönemde ev sahibi ile kiracı arasında sorun haline gelen yüzde 25'lik kira zammı sınırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tunç, tarafların anlaşması halinde bu sınırın aşılabileceğini söyledi. Peki, yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor, ne zaman kadar geçerli? 2023 ev sahibi ne kadar zam yapabilir, %25 kira artışı uzatıldı mı? İşte detaylar…

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, NE ZAMAN KADAR GEÇERLİ?

Kira anlaşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk döneminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağını söyleyen Tunç, "1 Eylül itibarıyla kirada zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kira davaları da katılıyor. Kat mülkiyetinden doğan davalar da zorunlu arabuluculuk kapsamında olacak. Komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesi davaları. 1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyecek. Tabii anlaşmak zorunda değil taraflar. Yargı yolu açık kapatılmıyor. Anlaşma sağlanabilirse konu dostane bir şekilde çözülmüş olacak." dedi.

2023 EV SAHİBİ NE KADAR ZAM YAPABILIR, %25 KİRA ARTIŞI UZATILDI MI?

Bakan Tunç sözlerine şöyle devam etti: "Kira miktarını da konuşabilirler iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı da aşılabilir. Buradaki yüzde 25 sınırı şudur ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Eğer kiracı ile kiralayan anlaşıyorsa o ayrı bir konu. Süre ortaya koyabilir tahliye taahhütü ile ilgili konu var." Konuyla ilgili detaylı bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz…