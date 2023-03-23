Star Tv ekranlarında yayınlanan Yüz Yıllık Mucize dizisi konusuyla dikkat çekti. İzleyiciler tarafında Yüz Yıllık Mucize dizisinin hikayesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Yüz Yıllık Mucize dizisinin hikayesi nedir? İşte detaylar...

Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Yüz Yıllık Mucize ilk bölümüyle Star Tv'de izleyiciyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize dizisinin hikayesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz Yıllık Mucize dizisinin gerçek hikayesi merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Yüz Yıllık Mucize dizisinin hikayesi nedir? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Mucizevi bir olaydan sonra hiç yaşlanmayan 130 yaşındaki Ali Tahir'in mucizelerle dolu hikayesi anlatılmaktadır. Ali Tahir, Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir'in son ismiyle Kemal'in sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut olmuştur.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin kadrosunda, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra gibi ünlü isimler yer almaktadır.