Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları merak konusu oldu. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yer alan Turgut karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Turgut kimdir? Turgut gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Turgut karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin karakterlerinden Turgut, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki,Yüz Yıllık Mucize Turgut kimdir? Turgut gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Turgut karakterini kim canlandırıyor?Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinden yeni fragman yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde, 130 yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE TURGUT KİMDİR?

Yüz Yıllık Mucize dizisinde Turgut karakterini Necip Memili canlandırmaktadır. Necip Memili, 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında oyuncuk kariyerine 'Yaprak Dökümü' ile başlamış, 'Dila Hanım', 'Hanımın Çiftliği', 'Yalan Dünya', 'Bedel', 'Muhteşem Yüzyıl : Kösem' ve 'Dolunay' gibi yapımlarda rol almıştır