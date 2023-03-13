Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları merak konusu oldu. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yer alan Süreyya karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Süreyya kimdir? Süreyya gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Süreyya karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize Turgut kimdir? Turgut gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Turgut karakterini kim canlandırıyor?

Başrolünde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin karakterlerinden Süreyya, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Süreyya kimdir? Süreyya gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Süreyya karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinden yeni fragman yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde, 130 yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE SÜREYYA KİMDİR?

Yüz Yıllık Mucize dizisinde Süreyya karakterini Zerrin Tekindor canlandırmaktadır. 1964 yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Yükseköğrenimini 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. 1985-1987 yıllarında Adana Devlet Tiyatrosu'nda stajyer oyuncu olarak görev aldı. 1987-2003 arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Çamaşırhane, Ferhat İle Şirin, Göğe Açılan Pencere, Büyük Aşıkların Sonuncusu, Gürültülü Patırtılı bir Hikaye, Ölüm, Aşk Öldürür, Geyikler Lanetler oyunlarında rol aldı.

1987 yılında oyuncu Çetin Tekindor ile evlendi, bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Zerrin Tekindor Ankara'da tiyatro kariyerine devam ederken 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümüne özel öğrenci olarak devam etti; Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim gördü. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam atölyelerinde çalıştı. Tiyatro kariyerine devam ederken İstanbul, Ankara'da kişisel sergiler açtı, yurt dışında sanat fuarlarına katıldı.

2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol aldı. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında oğlu Hira Tekindor'un yönettiği Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile Afife Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü.