Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler? Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu! Yüz Yıllık Mucize dizisi karakterleri kim?

Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize farklı konusuyla dikkat çekiyor. Perşembe günü ekrana gelecek Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler? Yüz Yıllık Mucize dizisi karakterleri kim? İşte detaylar...

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi merakla bekleniyor. Farklı konusuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan ünlüler merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin oyuncuları araştırılmakta. Peki, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler? Yüz Yıllık Mucize dizisi karakterleri kim? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinden yeni fragman yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde, 130 yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU!

Yüz Yıllık Mucize dizisinin kadrosunda, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra gibi ünlü isimler yer almaktadır.