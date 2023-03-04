Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler? Yüz Yıllık Mucize karakterleri kim, gerçek adı ne? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu! Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları kullanıcılar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu! Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler? Yüz Yıllık Mucize karakterleri kim, gerçek adı ne? Detaylar haberimizde..

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde, yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU!

Birkan Sokullu

Ebru Şahin

Zerrin Tekindor

Gözde Seda Altuner

Ecem Çalhan

Yalçın Hafızoğlu

Necip Memili

Ayşegül Cengiz