Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları merak konusu oldu. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yer alan Neriman karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Neriman kimdir? Neriman gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Neriman karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize Turgut kimdir? Turgut gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Turgut karakterini kim canlandırıyor?

Başrolünde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin karakterlerinden Neriman, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Neriman kimdir? Neriman gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Neriman karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinden yeni fragman yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde, 130 yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE NERİMAN KİMDİR?

Yüz Yıllık Mucize dizisinde Neriman karakterini Hümeyra canlandırmaktadır. Hümeyra, ilk defa 1980'li yıllarda tiyatro sahneleriyle tanışan Hümeyra, bugüne kadar biri müzikal olmak üzere toplamda 10 farklı oyunda rol almıştır. Aziz Nesin, Arthur Miller, Güngör Dilmen gibi önemli yazarların eserlerine hayat veren sanatçıya Haldun Dormen, Ferhan Şensoy ve Ali Poyrazoğlu gibi duayen isimler de eşlik etmiştir. İlk sinema filmi olan Talihli Amele'den beri 20 farklı yapımda görev almış, 10 televizyon dizisinde farklı karakterleri canlandırmıştır. Sanatçının bugüne kadar rol aldığı projeler sayesinde uluslararası ve ulusal çapta layık görüldüğü çok sayıda ödülü bulunmaktadır.