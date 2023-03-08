Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekildi, dizideki mekanlar neresi?
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Star TV'nin yakında başlayacak yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtım fragmanını izleyenler dizinin nerede çekildiğini merak etti. Peki, Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekildi, dizideki mekanlar neresi? İşte detaylar...
Yüz Yıllık Mucize, OGM Pictures imzalı, yakında yayımlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekildi, dizideki mekanlar neresi?
Dizinin nerede çekildiği hakkında bilgi bulunmuyor. Fakat birçok dizide olduğu gibi Yüz Yıllık Mucize dizisinin setinin İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.
Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.
Birkan Sokullu : Ali Tahir
Ebru Şahin : Harika
Zerrin Tekindor : Süreyya
Hümeyra : Neriman
Necip Memili : Turgut
Gözde Seda Altuner : Aysel
Ayşegül Cengiz : Sacide
Yalçın Hafızoğlu : Cem
Laçin Ceylan : Ceylan
Ecem Çalhan : Miray
Merve Nur Bengi
Zehra Kelleci