Star TV'nin yakında başlayacak yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtım fragmanını izleyenler dizinin nerede çekildiğini merak etti. Peki, Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekildi, dizideki mekanlar neresi? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize, OGM Pictures imzalı, yakında yayımlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekildi, dizideki mekanlar neresi?

YÜZ YILLIK MUCİZE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin nerede çekildiği hakkında bilgi bulunmuyor. Fakat birçok dizide olduğu gibi Yüz Yıllık Mucize dizisinin setinin İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU

Birkan Sokullu : Ali Tahir

Ebru Şahin : Harika

Zerrin Tekindor : Süreyya

Hümeyra : Neriman

Necip Memili : Turgut

Gözde Seda Altuner : Aysel

Ayşegül Cengiz : Sacide

Yalçın Hafızoğlu : Cem

Laçin Ceylan : Ceylan

Ecem Çalhan : Miray

Merve Nur Bengi

Zehra Kelleci