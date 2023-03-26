Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizideki Bedri Rahmi Koyu nerededir, hangi şehirde?
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Ekranların yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizideki Bedri Rahmi Koyu nerededir, hangi şehirde? İşte detaylar...
Yüz Yıllık Mucize nerede çekildiği merak edildi. Yüz Yıllık Mucize, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizideki Bedri Rahmi Koyu nerededir, hangi şehirde? İşte ayrıntılar...
Yüz Yıllık Mucize dizisi genel olarak Muğla ve İstanbul'da çekilmektedir. Dizideki manzara sahnelerinin çoğu Muğla'da geçiyor. Dizide yer alan Bedri Rahmi Koyu Dalaman Muğla'da bulunmaktadır.
Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.
Birkan Sokullu : Ali Tahir
Ebru Şahin : Harika
Zerrin Tekindor : Süreyya
Hümeyra : Neriman
Necip Memili : Turgut
Gözde Seda Altuner : Aysel
Ayşegül Cengiz : Sacide
Yalçın Hafızoğlu : Cem
Laçin Ceylan : Ceylan
Ecem Çalhan : Miray
Merve Nur Bengi
Zehra Kelleci