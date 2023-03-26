Ekranların yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizideki Bedri Rahmi Koyu nerededir, hangi şehirde? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yüz Yıllık Mucize dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Perşembe günü mü?

Yüz Yıllık Mucize nerede çekildiği merak edildi. Yüz Yıllık Mucize, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizideki Bedri Rahmi Koyu nerededir, hangi şehirde? İşte ayrıntılar...

YÜZ YILLIK MUCİZE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yüz Yıllık Mucize dizisi genel olarak Muğla ve İstanbul'da çekilmektedir. Dizideki manzara sahnelerinin çoğu Muğla'da geçiyor. Dizide yer alan Bedri Rahmi Koyu Dalaman Muğla'da bulunmaktadır.

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU

Birkan Sokullu : Ali Tahir

Ebru Şahin : Harika

Zerrin Tekindor : Süreyya

Hümeyra : Neriman

Necip Memili : Turgut

Gözde Seda Altuner : Aysel

Ayşegül Cengiz : Sacide

Yalçın Hafızoğlu : Cem

Laçin Ceylan : Ceylan

Ecem Çalhan : Miray

Merve Nur Bengi

Zehra Kelleci