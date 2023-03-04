Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yüz Yıllık Mucize dizisinin hangi gün yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize ne zaman yayınlanacak? Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize'nin fragmanı merak uyandırdı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin hangi gün yayınlanacağı aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize ne zaman yayınlanacak? Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU!

Birkan Sokullu

Ebru Şahin

Zerrin Tekindor

Gözde Seda Altuner

Ecem Çalhan

Yalçın Hafızoğlu

Necip Memili

Ayşegül Cengiz

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin tanıtımının ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz Yıllık Mucize çok yakında izleyicisiyle buluşacak.