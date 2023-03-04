Yüz Yıllık Mucize ne zaman yayınlanacak? Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize hangi gün, saat kaçta?
Gündem Haberleri
Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yüz Yıllık Mucize dizisinin hangi gün yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize ne zaman yayınlanacak? Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...
Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize'nin fragmanı merak uyandırdı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin hangi gün yayınlanacağı aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize ne zaman yayınlanacak? Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.
Birkan Sokullu
Ebru Şahin
Zerrin Tekindor
Gözde Seda Altuner
Ecem Çalhan
Yalçın Hafızoğlu
Necip Memili
Ayşegül Cengiz
Yüz Yıllık Mucize dizisinin tanıtımının ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz Yıllık Mucize çok yakında izleyicisiyle buluşacak.