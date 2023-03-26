Yüz Yıllık Mucize ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yüz Yıllık Mucize dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Perşembe günü mü?
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Star TV'nin yeni başlayan ve konusuyla dikkat çeken dizisi Yüz Yıllık Mucize hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi tam gününde ve saatinde izlemek isteyenler, Yüz Yıllık Mucize ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yüz Yıllık Mucize dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Perşembe günü mü? araştırması yapıyor. İşte dizinin yeni bölüm günü ve saati...
Yüz Yıllık Mucize, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Yüz Yıllık Mucize ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yüz Yıllık Mucize dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Perşembe günü mü? İşte detaylar...
Yüz Yıllık Mucize dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Yüz Yıllık Mucize yeni bölümleriyle Perşembe günü yayınlanıyor. Ayrıca farklı günlerde tekrar bölümleriyle ekranlara gelebiliyor.
Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.
Birkan Sokullu : Ali Tahir
Ebru Şahin : Harika
Zerrin Tekindor : Süreyya
Hümeyra : Neriman
Necip Memili : Turgut
Gözde Seda Altuner : Aysel
Ayşegül Cengiz : Sacide
Yalçın Hafızoğlu : Cem
Laçin Ceylan : Ceylan
Ecem Çalhan : Miray
Merve Nur Bengi
Zehra Kelleci