Star TV'nin yeni başlayan ve konusuyla dikkat çeken dizisi Yüz Yıllık Mucize hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi tam gününde ve saatinde izlemek isteyenler, Yüz Yıllık Mucize ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yüz Yıllık Mucize dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Perşembe günü mü? araştırması yapıyor. İşte dizinin yeni bölüm günü ve saati...

Yüz Yıllık Mucize, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Yüz Yıllık Mucize ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yüz Yıllık Mucize dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Perşembe günü mü? İşte detaylar...

YÜZ YILLIK MUCİZE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yüz Yıllık Mucize dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümleriyle Perşembe günü yayınlanıyor. Ayrıca farklı günlerde tekrar bölümleriyle ekranlara gelebiliyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Birkan Sokullu : Ali Tahir

Ebru Şahin : Harika

Zerrin Tekindor : Süreyya

Hümeyra : Neriman

Necip Memili : Turgut

Gözde Seda Altuner : Aysel

Ayşegül Cengiz : Sacide

Yalçın Hafızoğlu : Cem

Laçin Ceylan : Ceylan

Ecem Çalhan : Miray

Merve Nur Bengi

Zehra Kelleci