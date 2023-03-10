Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin ikinci tanıtımı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılan konular arasında yer almakta. Peki, Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlayacak? Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinden yeni tanıtım yayınlandı. Konusuyla dikkat çeken dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu. Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlayacak? Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde, yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU!

Birkan Sokullu

Ebru Şahin

Zerrin Tekindor

Gözde Seda Altuner

Ecem Çalhan

Yalçın Hafızoğlu

Necip Memili

Ayşegül Cengiz

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize, 15 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.