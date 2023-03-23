Star Tv ekranlarında yayınlanan Yüz Yıllık Mucize yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yer alan oyuncular araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Müzeyyen kimdir? Yüz Yıllık Mucize Müzeyyen gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Müzeyyen karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Yüz Yıllık Mucize, yeni bölümüyle Star Tv'de izleyicisiyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin karakterleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz Yıllık Mucize dizisindeki Müzeyyen karakteri merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize Müzeyyen kimdir? Yüz Yıllık Mucize Müzeyyen gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Müzeyyen karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Mucizevi bir olaydan sonra hiç yaşlanmayan 130 yaşındaki Ali Tahir'in mucizelerle dolu hikayesi anlatılmaktadır. Ali Tahir, Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir'in son ismiyle Kemal'in sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut olmuştur.

YÜZ YILLIK MUCİZE MÜZEYYEN KİMDİR?

Yüz Yıllık Mucize dizisinde Müzeyyen, Süreyya ve Sacide'nin annesidir. Harika'nın babaanesi rolündeki Müzeyyen'i Hümeyra canlandırmaktadır.