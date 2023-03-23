Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları merak konusu oldu. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yer alan Miray karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Miray kimdir? Miray gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Miray karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü sonrasında karakterleri merak uyandırdı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin karakterlerinden Miray, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Miray kimdir? Miray gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Miray karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Mucizevi bir olaydan sonra hiç yaşlanmayan 130 yaşındaki Ali Tahir'in mucizelerle dolu hikayesi anlatılmaktadır. Ali Tahir, Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir'in son ismiyle Kemal'in sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut olmuştur.

YÜZ YILLIK MUCİZE MİRAY KİMDİR?

Yüz Yıllık Mucize dizisinde Miray, Harika'nın ikiz kuzenlerinden biridir. Babaları öldükten sonra annesi ve ikiz kardeşiyle konağa taşınmışlardır. Üniversite sınavına yeniden hazırlanmaktadır fakat aklı pek de sınavda değildir. Yüz Yıllık Mucize dizisinde Miray karakterini Ecem Çalhan canlandırmaktadır.