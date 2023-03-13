Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları merak konusu oldu. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yer alan Harika karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Harika kimdir? Harika gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Harika karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin karakterlerinden Harika, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Harika kimdir? Harika gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Harika karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinden yeni fragman yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde, 130 yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE HARİKA KİMDİR?

Yüz Yıllık Mucize dizisinde Harika karakterini Ebru Şahin canlandırmaktadır. 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında İstanbullu Gelin, 2018 yılında ise Yasak Elma adlı dizilerde yer aldı. Asıl tanınırlığını 2019 yılında yayın hayatına başlayan Hercai adlı dizide canlandırdığı Reyyan karakteri ile elde etti. 2020 yılında düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödül Töreninde En İyi Kadın Oyuncu ve Yıldızı Parlayanlar ödüllerinin sahibi oldu. Şuursuz Aşk filminde başrolü İsmail Hacıoğlu ile paylaştı. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında atv ekranlarında yayımlanan Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat verdi.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU!

Birkan Sokullu

Ebru Şahin

Zerrin Tekindor

Gözde Seda Altuner

Ecem Çalhan

Yalçın Hafızoğlu

Necip Memili

Ayşegül Cengiz