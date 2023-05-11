Yüz Yıllık Mucize dizisinin nerede çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yüz Yıllık Mucize hangi konakta çekiliyor merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize hangi konakta çekiliyor? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Ebru Şahin, Zerrin Tekindor ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Yüz Yıllık Mucize yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yüz Yıllık Mucize dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize hangi konakta çekiliyor? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekiliyor? Yüz Yıllık Mucize çekimleri hangi il, ilçede? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Mucizevi bir olaydan sonra hiç yaşlanmayan 130 yaşındaki Ali Tahir'in mucizelerle dolu hikayesi anlatılmaktadır. Ali Tahir, Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir'in son ismiyle Kemal'in sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut olmuştur.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin kadrosunda, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra gibi ünlü isimler yer almaktadır.

YÜZ YILLIK MUCİZE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk bölümünün Muğla'nın Dalaman ilçesinde Bedri Rahmi Koyu'nda çekilmiştir. Dizinin yeni bölümleri ise İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildiği bilinmektedir.