Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin ikinci tanıtımı yayınlandı. Kullanıcılar tarafından Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları araştırılmakta. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler? Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu! Yüz Yıllık Mucize karakterleri gerçek isimleri ne? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlayacak? Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize hangi gün, saat kaçta?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinden yeni tanıtım yayınlandı. Konusuyla dikkat çeken dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler? Yüz Yıllık Mucize karakterleri gerçek isimleri ne? İşte, Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu!

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinden yeni fragman yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde, 130 yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU!

Birkan Sokullu

Ebru Şahin

Zerrin Tekindor

Gözde Seda Altuner

Ecem Çalhan

Yalçın Hafızoğlu

Necip Memili

Ayşegül Cengiz