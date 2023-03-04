Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ne? Yüz Yıllık Mucize dizisi uyarlama mı? Yüz Yıllık Mucize hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu! Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler? Yüz Yıllık Mucize karakterleri kim, gerçek adı ne?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize'nin fragmanı merak uyandırdı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ne? Yüz Yıllık Mucize dizisi uyarlama mı? Yüz Yıllık Mucize hikayesi gerçek mi? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU!

Birkan Sokullu

Ebru Şahin

Zerrin Tekindor

Gözde Seda Altuner

Ecem Çalhan

Yalçın Hafızoğlu

Necip Memili

Ayşegül Cengiz