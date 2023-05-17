Star TV ekranlarında yayınlanan Yüz Yıllık Mucize dizisi final mi yapıyor ve Yüz Yıllık Mucize dizisi bitiyor mu sorusu gündeme geliyor. Yüz yıllık mucize ne zaman final yapacak ve Yüz Yıllık Mucize neden bitiyor merak ediliyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi bitiyor mu? Yüz yıllık mucize ne zaman final yapacak?

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YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ BİTİYOR MU?

Başrollerini Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra'nın paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin hayranlarına kötü haber geldi.

YÜZ YILLIK MUCİZE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarısıyla dizi tarihine geçen Hilal Saral'ın yönettiği Nuran Evren Şit'in de kaleme aldığı dizinin yeni sezon akıbeti belli oldu. Perşembe günü 9. bölümü yayınlanacak olan dizi, yeni bir gelişme olmazsa 15 Haziran'da ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek.