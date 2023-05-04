Star TV'nin sevilen dizisi Yüz Yıllık Mucize bugün 7. bölüm ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı olarak izlemek isteyen seyirciler internette, Yüz Yıllık Mucize canlı izle! Star TV Yüz Yıllık Mucize 7. bölüm canlı izle! Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize canlı yayın nereden izlenir? Yüz Yıllık Mucize link var mı? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Yüz Yıllık Mucize canlı izle! Star TV Yüz Yıllık Mucize 7. bölüm canlı izle! Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak?

YÜZ YILLIK MUCİZE CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Yüz Yıllık Mucize dizisini televizyondan Star TV üzerinden izleyebildiğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

YÜZ YILLIK MUCİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya'nın kendisine tokat atmasına çok içerleyen Harika, Kemal'le tekneye biner ancak kafasındaki sorulara cevap bulamayınca eve geri döner. Cem, Kemal'i Harika'dan ve konaktan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Kemal'in ise Harika'yı ve konaktakileri koruyabilmek için tek çıkış yolu konağa yerleşmek olur. Turgut; konağı kolaçan ederken kazan dairesinde bir mektup bulur. Kemal'e mektubu verdiğinde mektubu dedesinin yazdığını öğrenir. Harika, Kemal'in yaptıklarına anlam vermekte zorlanırken; Kemal kim olduğunu göremediği biri tarafından bıçaklanır ve onu bulan Harika olur.

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin yeni tanıtım yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU

Birkan Sokullu : Ali Tahir / Eşref Anadolu / Kemal : 1-

Ebru Şahin : Harika : 1-

Zerrin Tekindor : Süreyya : 1-

Hümeyra : Müzeyyen : 1-

Necip Memili : Turgut : 1-

Ayşegül Cengiz : Sacide : 1-

Gözde Seda Altuner : Aysel : 1-

Yalçın Hafızoğlu : Cem : 1-

Merve Nur Bengi : Zeren : 1-

Ecem Çalhan : Miray : 1-

Zehra Kelleci : Seray : 1-

Cemre Gümeli : Süreyya'nın gençliği : 1-

Laçin Ceylan : Müjde : 2-

Burcu Cavrar : Canan : 4-