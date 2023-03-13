Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları merak konusu oldu. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yer alan Ali Tahir karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Ali Tahir kimdir? Yüz Yıllık Mucize Ali Tahir gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Ali karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize Turgut kimdir? Turgut gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Turgut karakterini kim canlandırıyor?

Başrolünde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin karakterlerinden Ali Tahir, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize Ali Tahir kimdir? Yüz Yıllık Mucize Ali Tahir gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Ali karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinden yeni fragman yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde, 130 yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU!

Birkan Sokullu

Ebru Şahin

Zerrin Tekindor

Gözde Seda Altuner

Ecem Çalhan

Yalçın Hafızoğlu

Necip Memili

Ayşegül Cengiz