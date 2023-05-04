Ekranların beğenilen dizisi Yüz Yıllık Mucize bugün 7. bölümle izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm sonrasında izleyiciler dizinin 8. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Yüz Yıllık Mucize 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Yüz Yıllık Mucize 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanacak?

YÜZ YILLIK MUCİZE 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

YÜZ YILLIK MUCİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya'nın kendisine tokat atmasına çok içerleyen Harika, Kemal'le tekneye biner ancak kafasındaki sorulara cevap bulamayınca eve geri döner. Cem, Kemal'i Harika'dan ve konaktan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Kemal'in ise Harika'yı ve konaktakileri koruyabilmek için tek çıkış yolu konağa yerleşmek olur. Turgut; konağı kolaçan ederken kazan dairesinde bir mektup bulur. Kemal'e mektubu verdiğinde mektubu dedesinin yazdığını öğrenir. Harika, Kemal'in yaptıklarına anlam vermekte zorlanırken; Kemal kim olduğunu göremediği biri tarafından bıçaklanır ve onu bulan Harika olur.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU

Birkan Sokullu : Ali Tahir / Eşref Anadolu / Kemal : 1-

Ebru Şahin : Harika : 1-

Zerrin Tekindor : Süreyya : 1-

Hümeyra : Müzeyyen : 1-

Necip Memili : Turgut : 1-

Ayşegül Cengiz : Sacide : 1-

Gözde Seda Altuner : Aysel : 1-

Yalçın Hafızoğlu : Cem : 1-

Merve Nur Bengi : Zeren : 1-

Ecem Çalhan : Miray : 1-

Zehra Kelleci : Seray : 1-

Cemre Gümeli : Süreyya'nın gençliği : 1-

Laçin Ceylan : Müjde : 2-

Burcu Cavrar : Canan : 4-