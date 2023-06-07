Yüz Yıllık Mucize 12.bölüm CANLI YAYIN! 7 Haziran Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm izle! Gülcemal dizisi CANLI İZLE!
Gündem Haberleri
Yüz Yıllık Mucize dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz Yıllık Mucize 12.bölümü merak konusu oldu. İşte, Yüz Yıllık Mucize 12.bölüm canlı izleme linki!
Nihan'ın gelişi tüm dengeleri değiştirir. Cem'le düğünü iptal olan Harika, annesinden gerçekte kim olduğunu öğrenir. Hem Harika hem de Zeren gerçekleri öğrendiklerinde Süreyya'ya olan öfkelerini gizleyemezler. Süreyya ise bu ağır yükü kaldıramayacak duruma gelir.
Canan'ı konaktan uzaklaştırmayı başaran Kemal ve Turgut onu zapt etmek zorunda kalırlar. Annesiyle yaptığı konuşmadan sonra Kemal'in desteğine ihtiyaç duyan Harika, Kemal sayesinde bir nebze rahatlar. İkili konağa döndüklerinde ise Süreyya'nın ortadan kaybolduğunu fark ederler ve tüm konakla beraber Süreyya'yı aramaya koyulurlar. Tren istasyonunda kendi canına kıymak üzere olan Süreyya'yı gören Kemal, ona her şeyi itiraf eder.
Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz Yıllık Mucize 12.bölümü Star Tv kanalında saat 20.00'da yayınlanmaktadır.