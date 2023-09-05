Yutong'un apron otobüsleri Suudi Arabistan'a gönderildi

Çin'in önde gelen otobüs üreticisi Yutong tarafından üretilen 87 apron otobüsünden oluşan bir filo, Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı. Bu, Yutong tarafından verilen en büyük yurtdışı siparişi olarak kaydedildi.

ZHENGZHOU, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otobüs üreticisi Yutong tarafından üretilen 87 apron otobüsünden oluşan bir filo, Pazartesi günü Suudi Arabistan'a gitmek üzere Çin'in orta kesiminde bulunan Henan eyaletindeki Zhengzhou kentinden yola çıktı.

Filo, Yutong tarafından üretilen bu tür araçlar için verilen en büyük yurtdışı siparişi olma özelliği taşıyor.

Suudi Arabistan'daki kavurucu sıcaklık, kuraklık ve yıl boyunca minimum yağışın hakim olduğu çöl iklimi, araçların performansını önemli ölçüde etkiliyor.

Yutong'un apron otobüsü ürün yönetimi bölümü şefi Wu Tao, benzersiz gövde yapısı ve gelişmiş oksitlenme önleme teknolojisiyle Yutong'un apron otobüslerinin kavurucu sıcaklara uzun süre maruz kaldıktan sonra bile dayanıklılıklarını koruyabildiğini söyledi.

Yutong'un apron otobüsü bölümünden Zhao Huan'a göre, Çin'deki en büyük apron otobüsü tedarikçisi olan Yutong, araştırma ve geliştirmeden, üretim ve satış ile satış sonrası hizmetlere kadar tüm değer zincirinde konumunu güçlendirdi.

Zhao, şu anda aralarında Maldivler, İspanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 20'den fazla ülkeye ihraç edilen otobüslerin 67 havalimanındaki apronlarda hizmet verdiğini belirtti.